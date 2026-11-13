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Volatilitatea vs. RTP la sloturi: Cum influențează balanța de joc pe termen lung

c Scris de catalina anghel
Volatilitatea vs. RTP la sloturi: Cum influențează balanța de joc pe termen lung
Aosom
Când aleg un slot online, mulți jucători se uită mai întâi la temă, grafică sau valoarea jackpotului. Totuși, două dintre cele mai importante informații sunt de obicei ascunse în pagina de reguli: RTP-ul și volatilitatea. Ele sunt adesea puse în aceeași categorie, deși descriu două lucruri complet diferite.

Sursa: Realitatea

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