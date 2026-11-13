ZERO! Locul echipei de 431.500.000 € nu este la ”masa bogaților”: a condus, dar totul s-a năruit în 3 minute

Tech 12 Nov 2026

Știm să despărțim corect cuvintele în silabe? „Aerospațial”, „dezinfecta”, „paisprezece” – cum se despart de fapt

Mai ții minte cum ai învățat să desparți cuvintele în silabe? Ei bine, unele dintre despărțirile pe care le consideram firești ne pot pune astăzi...