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Zinedine Zidane, după înfrângerea cu Italia: 'Face parte din procesul de învățare'

a Scris de anca flondor
Zinedine Zidane, după înfrângerea cu Italia: 'Face parte din procesul de învățare'
Aosom
Zidane a declarat că înfrângerea suferită în faţa Italiei în Liga Naţiunilor, prima pentru el la cârma naționalei Franței, face parte din procesul de învăţare

Sursa: Stiri Pe Surse

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